В Сасове сотрудники ГИБДД задержали нетрезвую женщину за рулем Lada

В Сасове Рязанской области дорожная полиция задержала нетрезвую молодую автолюбительницу за рулем Lada. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Нарушительницу задержали около дома №55 на улице Ново-Елатомская. Экипаж ДПС заметил автомобиль Lada, водитель которого странно управляет авто. Инспекторы остановили машину, и их подозрения оправдались. За рулем была женщина с явными признаками алкогольного опьянения – с устойчивым запахом алкоголя изо рта и неуверенной походкой. Она согласилась пройти медосвидетельствование.

Результаты «алкотестера» показали, что автоледи была пьяна. У нее обнаружили 0,34 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.