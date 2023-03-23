МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за усиления ветра в Рязанской области

ГУ МЧС России по Рязанской области предупреждает жителей Рязани и области о сильном ветре в четверг, 23 марта. Метеопредупреждение опубликовано на сайте ведомства.

По данным местных синоптиков, неблагоприятные погодные явления в регионе сохранятся до конца суток 23 марта, ночью, а также днем в пятницу, 24 марта. Сообщается, что порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

Спасатели попросили рязанцев остерегаться шатких конструкций и деревьев, а также, если это возможно, вообще не выходить на улицу в непогоду.