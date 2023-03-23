Из-за аварии в Горроще 23 марта на четырех улицах Рязани отключили отопление и горячую воду

В Рязани из-за аварии отключили отопление на четырех улицах.
В четверг, 23 марта, на нескольких улицах Рязани отключат горячую воду и отопление. Причина – ремонт тепломагистрали в районе дома №7 по улице Черновицкой, сообщает пресс-служба городской администрации.
С 13:00 до 23:00 отопления и горячей воды не будет по следующим адресам:
- улица Стройкова, дома с №67 по №71;
- улица Островского, дома с №24 по №48/77;
- улица Черновицкая, дома с №4 корпус 2 по №18;
- проезд Гоголя, дома с №2 по №7.
Кроме того, под отключение попадут детские сады:
- №71, «Елочка» (улица Островского, 24а);
- №80, «Колокольчик» (улица Островского, 44 корп. 2);
- №85, «Цветочный город» (улица Стройкова, 69 корп. 2);
- №87, «Рябинушка» (улица Черновицкая, 5 корп. 1);
- №88, «Дюймовочка» (улица Островского, 44 корп. 1);
- роддом №2 (улица Стройкова, 79);
- школа №19 (улица Островского, 33 корп. 1);
- школа №33 (улица Островского, 44);
- школа №42 (проезд Гоголя, 5).
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