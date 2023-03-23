С помощью «Паутины» рязанские сотрудники ГИБДД выявили 6 нарушений ПДД. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязанской области за сутки сотрудники ГИБДД с помощью системы СПО «Паутина» выявили шесть нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД России.

Обнаружено пять фактов управления транспортным средством, которые не зарегистрированы в установленном порядке, а также один факт управления транспортным средством водителем, лишенным водительских прав.

«Паутина» ловит в транспортном потоке автомобили, владельцы которых, либо сам транспорт находятся в розыске. В базе данных системы есть и информация о транспортных средствах, регистрация которых аннулирована либо прекращена. Кроме того, система получает данные о ТС с подложными госзнаками.