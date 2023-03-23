Елене Епихиной вручили удостоверение депутата Рязгордумы 23 марта

Елене Епихиной вручили удостоверение депутата Рязгордумы на заседании 23 марта.

На заседании Рязанской городской Думы 23 марта глава муниципального образования Татьяна Панфилова вручила удостоверение депутата Елене Епихиной. К исполнению полномочий она приступила с 21 марта, будучи зарегистрированной в новом качестве территориальной избирательной комиссией.

Елена Епихина, как сообщалось ранее, замыкала муниципальный список кандидатов, выдвинутых ЛДПР на выборах 2018 года по единому избирательному округу. Учителю-логопеду детского сада №32 мандат передан от покинувшего Рязгордуму после обвинительного приговора по уголовному делу о мошенничестве Дмитрия Панкина.

В 2019 году Епихину избрали координатором Советского первичного отделения. В 2021-м на сайте ЛДПР ее представляли как помощника тогда еще депутата Госдумы Александра Шерина. Последний от мандата Панкина отказался.