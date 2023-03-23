В ДТП с фурой на трассе М5 в Рязани пострадал 25-летний водитель легковушки. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В среду, 22 марта, произошло ДТП в Рязани с участием фуры. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области 23 марта.

Авария случилась около 14:45 на 189-м километре трассы М5 «Урал». По предварительной информации, 25-летний рязанец, сидя за рулем LADA Granta, столкнулся с большегрузом DAF с полуприцепом Krone под управлением 37-летнего москвича.

В результате происшествия водителя легковушки госпитализировали с полученными травмами в больницу.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку.