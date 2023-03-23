Ущерб от пожара на складе в Рязани предварительно оценили в сумму более 1 млн рублей

За месяц до пожара на склад завезли новый товар - подушки и одеяла. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

Склад, горевший под Рязанью 22 марта, принадлежит предпринимателю из Москвы. Об этом в своем репортаже сообщает телеканал «Город». Ущерб предварительно оценили в сумму более 1 млн рублей.

На складе хранились подушки и одеяла. По информации журналистов, последний завоз товара там был за месяц до пожара.

«Общий ущерб вполне можно оценить в сумму более 1 млн рублей», - сказал корреспондент.

Информация о ЧП на улице Аэропортовской в поселке Турлатово поступила МЧС 22 марта в 10:07. Площадь пожара составляла 1200 квадратных метров. Спустя три часа его удалось локализовать на площади 700 «квадратов». В 14:36 поступило сообщение о ликвидации открытого горения. На месте работали 11 единиц спецтехники и 35 человек личного состава.