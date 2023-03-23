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НовостиАвто23 марта 2023 6:58

Рязанские сотрудники ГИБДД проводят рейд на предмет безопасности пассажирских перевозок автобусами

Сотрудники ГИБДД проконтролируют безопасность пассажиров
Источник:kp.ru
Рязанские сотрудники ГИБДД проводят рейд на предмет безопасности пассажирских перевозок автобусами.

Рязанские сотрудники ГИБДД проводят рейд на предмет безопасности пассажирских перевозок автобусами.

В Рязанской области 23 марта проходит рейд по пассажирским перевозкам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Сотрудники ГИБДД проверят документацию, физическое и эмоциональное состояние водителей, а также проконтролируют безопасность пассажиров. Цель проверок - устранение причин и условий, которые способствуют совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявление и пресечение фактов нарушений законодательства.

Госавтоинспекция просит рязанских водителей пассажирского транспорта быть внимательными, не садиться за руль в утомленном или болезненном состоянии, строго следить за техническим состоянием своего транспорта.