Рязанские сотрудники ГИБДД проводят рейд на предмет безопасности пассажирских перевозок автобусами.

В Рязанской области 23 марта проходит рейд по пассажирским перевозкам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Сотрудники ГИБДД проверят документацию, физическое и эмоциональное состояние водителей, а также проконтролируют безопасность пассажиров. Цель проверок - устранение причин и условий, которые способствуют совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявление и пресечение фактов нарушений законодательства.

Госавтоинспекция просит рязанских водителей пассажирского транспорта быть внимательными, не садиться за руль в утомленном или болезненном состоянии, строго следить за техническим состоянием своего транспорта.