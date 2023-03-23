В ночь на 24 марта рязанцы смогут увидеть в небе северное сияние. Фото: Александр ГЛУЗ

С четверга на пятницу, с 23 по 24 марта, рязанцы смогут увидеть северное сияние. Об этом рассказали любители астрономии 23 марта в сообществе Rznastro | Астрономия | Рязань соцсети ВКонтакте.

Синоптики пообещали в районе полуночи переменную облачность с малым количеством облаков. Так, сияние можно застать в ночь с 23 на 24 марта.

- Причем максимум сияний будет уже днем, - говорится в посте.

О том, как увидеть в небе пролет Международной космической станции, мы рассказывали здесь.