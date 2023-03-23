Дальнобойщику вынесли приговор за растрату 300 литров дизтоплива Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Александро-Невского района поддержала обвинение по делу о растрате дальнобойщиком 300 литров дизельного топлива, которые ему доверил работодатель, на общую сумму 16 тысяч рублей.

Установлено, что 33-летний волгоградец, проезжая транзитом по Александро-Невскому району, на одной из АЗС по сниженной цене продал местному ИП 300 литров ДТ, которое было заправлено с топливной карты.

В суде водитель во всем признался, раскаялся и в качестве наказания был оштрафован на 20 тысяч рублей.