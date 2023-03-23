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НовостиПроисшествия23 марта 2023 4:59

Дальнобойщику вынесли приговор за растрату 300 литров дизтоплива

В Рязанской области дальнобойщик продал дизельное топливо по сниженной цене и попал под суд
Источник:kp.ru
Дальнобойщику вынесли приговор за растрату 300 литров дизтоплива

Дальнобойщику вынесли приговор за растрату 300 литров дизтоплива

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Александро-Невского района поддержала обвинение по делу о растрате дальнобойщиком 300 литров дизельного топлива, которые ему доверил работодатель, на общую сумму 16 тысяч рублей.

Установлено, что 33-летний волгоградец, проезжая транзитом по Александро-Невскому району, на одной из АЗС по сниженной цене продал местному ИП 300 литров ДТ, которое было заправлено с топливной карты.

В суде водитель во всем признался, раскаялся и в качестве наказания был оштрафован на 20 тысяч рублей.