«Даст Бог, найдется». Бесследно исчез 16-летний Андрей Викин из Сасова

Бесследно исчез 16-летний Андрей Викин из города Сасово Рязанской области.

Полиция разыскивает 16-летнего Андрея Викина из города Сасово Рязанской области, который без вести пропал несколько дней назад. Ориентировку разместили в местных пабликах во «ВКонтакте». По предварительным данным, парень ушел из дома 19 декабря, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

«Даст Бог, найдется. Главное, чтобы на реку не ходил», - переживает в комментариях один из подписчиков.

Приметы Андрея Викина: на вид 15 лет, худощавое телосложение, темные волосы средней длины.

Был одет на момент исчезновения: голубая куртка, синие джинсы и черные ботинки.

В случае обнаружения парня или наличии какой-либо информации, необходимо звонить в МО МВД России «Сасовский» по телефону: 8 (49133) 5-15-02.

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