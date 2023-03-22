В Рязанской области 23 марта поднимется ветер и потеплеет до +13 градусов

В Рязанской области потеплеет до +13 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 23 марта, Рязанскую область ожидает теплая и ветреная погода днем со слабыми ночными заморозками на почве в отдельных районах. Прогнозом синоптиков областного филиала Росгидромета поделилась пресс-служба регионального МЧС.

Предстоящей ночью столбик термометра будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем при переменной облачности воздух прогреется до +8…+13. Серьезных осадков синоптики не обещают, но на дорогах местами возможна гололедица.

Юго-западный ветер в четверг усилится, в дневные часы ожидаются порывы до 12 – 17 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня останется в пределах нормы – 747 мм ртутного столба.