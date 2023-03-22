Утром квартиры, вечером – взятки. В Рязанской области вынесли приговор экс-чиновнице администрации Кораблинского района

Экс-чиновницу приговорили к 7 годам 10 месяцам колонии общего режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанской области услышала приговор экс-начальница одного из управлений администрации Кораблинского района. Бывшую чиновницу обвиняют сразу в шести коррупционных преступлениях, сообщает пресс-служба СКР по Рязанской области.

Установлено, что в 2018 году будучи начальником управления по экономическому развитию и торговли местной администрации, женщина реализовывала квартиры в райцентре на аукционах для закупки жилплощади для детей-сирот. После заключения муниципальных контрактов чиновница передавала продавцам бюджетные деньги и взамен получала от них взятки. В общей сложности удалось доказать факты взяток на общую сумму в 539 тысяч рублей. В одном случае женщина попыталась получить от продавца еще 208 тысяч рублей.

В отношении чиновницы возбудили уголовное дело сразу по нескольким пунктам статьи 290 УК России – Покушение на получение взятки в крупном размере и получение взяток в значительном и крупном размере. Однако обвиняемая свою вину в совершенных преступлениях так и не признала. Более того, она всячески пыталась препятствовать расследованию уголовного дела, в том числе и путем воздействия на свидетелей.

Но уйти от ответственности женщине не удалось. Согласно приговору суда, ей теперь придется провести 7 лет 10 месяцев в исправительной колонии общего режима. Также в течение пяти лет осужденная не сможет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Приговор вступил в законную силу.