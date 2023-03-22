В Мервине разыскивают владельцев алабая, насмерть разорвавшего маленькую собачку. Фото: страница «Cлужба по контролю за безнадзорными животными» в соцсети ВКонтакте.

В районе Мервино отлавливают огромного алабая, разорвавшего на глазах у жителей маленькую собаку. Фото животного опубликовано в сообществе «Cлужба по контролю за безнадзорными животными» в социальной сети ВКонтакте.

Трагедия произошла на улице Советская. Собака породы Алабай насмерть порвал бедную собачонку. Сотрудники полиции и бригада отлова отправились на место происшествия.

- На данный момент собака продолжает находиться на улице... постарайтесь в ближайшее время в данном районе не выходить на улицу с животными, - предупредили рязанцев в сообщении, а также попросили владельцев агрессивной собаки откликнуться, позвонив по номеру 44-04-74.