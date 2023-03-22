Руководство рязанского Перинатального центра о работе Легостаевой: За время работы с ней, у нас не возникло ни единого повода для увольнения

Руководство рязанского Перинатального центра прокомментировало работу восстановленной в должности Легостаевой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главврач рязанского Перинатального центра Олег Шалаев и его заместитель Антон Панов прокомментировали «КП – Рязань» работу восстановленной по суду в должности завотделением Татьяны Легостаевой, уволенной после скандальной истории со смертью младенца в начале 2022 года.

- У нее большой стаж, общемедицинский и врачебный. Она возглавляет отделение с 2011 года. Это хороший доктор-хирург. Но мы не можем из-за одной ситуации, медийно-раздутого скандала, ее отстранить. За время работы с ней, у нас не возникло ни единого повода для этого, - сказали руководители.

Стоит отметить, что руководство Перинатального центра сменилось в начале осени 2022 года, а в сентябре суд восстановил в должности Татьяну Легостаеву.

Что касается недавней жалобы, поступившей на доктора от роженицы, руководство отметило, что этот случай и «вовсе странный»:

- Первородящая женщина, молодая, ребенок 4 кг. У нее не было противопоказаний для естественных родов. Почему первородящей молодой женщине не дать попробовать родить самой? Когда мы увидели, что формируется клинический узкий таз, мы приняли решение о кесаревом сечении. Это значит, что при нормальных средних размерах таза ребенок при данной интенсивности родовой деятельности неправильно идет по родовому каналу. Пациентка была прооперирована. Ребенок родился с максимальной оценкой по шкале Апгар. Проблем никаких не было, ситуация раздута.