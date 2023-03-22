Малков высказался о массовых жалобах рязанцев на дороги после схода снега

На многих участках дорог в Рязанской области асфальт сошел вместе со снегом.

На заседании правительства 22 марта губернатор Павел Малков высказался о массовых жалобах на дороги в Рязанской области. С одной стороны, он заявил, что согласен с претензиями в социальных сетях, с другой — стал ссылаться на перепады температур.

«Снег сходит, асфальт под ним, мягко говоря, в не самом лучшем виде. Огромное количество жалоб в социальный сетях. Понятно, что смена сезонов. Понятно, что выход из зимнего периода. Знаем мы все, что для дорог особо опасен переход температуры через 0, когда лед тает, вода в трещины проникает, потом замерзает и рвет дороги», - повторил обычные в таких случаях оправдания Малков, будто Рязанская область в этом смысле какая-то особенная.

Со ссылкой на вице-губернатора Артем Бранов глава региона сообщил о более чем 40 «переходах через 0» с начала 2023 года и назвал это «очень сложной ситуацией».

«Но это объективные трудности, всем понятные, и с ними надо справляться. Соответственно, оперативно исправлять ситуацию. Много плохих участков и в Рязани, и во всех муниципалитетах. Я сам езжу по дорогам, вижу как все это выглядит. Абсолютно согласен с теми, кто пишет жалобы в соцсетях. Местами вообще передвигаться сложно», - произнес Малков.

Замминистра транспорта и автомобильных дорог Валерий Еремин самой непростой назвал ситуацию Касимовском районе. Латать ямы горячим асфальтом, по его словам, начнут в конце марта — начале апреля (тогда же будут запускать асфальтовые заводы), а пока самые опасные участки пытаются заделывать литой асфальтобетонной смесью. Аналогично в Рязани, где ранее определили 89 участков для ямочного ремонта.

«Работать в этом году будем по новым правилам, по новым подходам и в организации работ, и в контроле качества, вплоть до культуры производства. Контроль должен быть очень жестким», - заявил Павел Малков, не уточнив, что это за новые правила и подходы.