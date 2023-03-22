Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка. Фото: Антон ФОКИН

УМВД России по Рязанской области ищут очевидцев ДТП в Рязани. Информация появилась на сайте ведомства.

Авария случилась 14 марта около 12:20 рядом со строением №1 района Сысоево. По информации полиции, 84-летний мужчина под управлением ВАЗ сбил 12-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть на на пешеходном переходе.

В результате удара пешехода госпитализировали с полученными травмами в больницу.

Полиция просит всех, располагающих какой-либо информацией по факту ДТП, обратиться по телефону +7(4912) 44-46-08 или по улице Фирсова, дом №12 корпус 1.