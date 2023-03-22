При пожаре на улице Карла Маркса в Рязани пострадал 52-летний мужчина.

В среду, 22 марта, в Рязани сгорела квартира одного из домов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило в 13:22. Загорание произошло в квартире на улице Карла Маркса. Пожарные локализовали пожар в 13:40 на площади 15 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 13:45. В тушении огня были задействованы 12 человек и три пожарные машины.

В результате происшествия пострадал 52-летний мужчина. На данный момент ему оказывают медицинскую помощь.