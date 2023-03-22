Мужчина зарезал собутыльника во время застолья в Рязани.

50-летний рязанец предстанет перед судом за убийство своего знакомого. Об этом сообщили в СУ СК России по Рязанской области.

10 декабря прошлого года в Рязани нашли зарезанным 41-летнего мужчину в его собственной квартире. Удары потерпевшему были нанесены в области лица и шеи.

Следствием было установлено, что смертельные ранения потерпевшему нанес его собутыльник 6 декабря 2022 года. Мужчины повздорили на на фоне алкогольного опьянения. Злоумышленника задержали и заключили под стражу.