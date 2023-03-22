Появилось видео мощного пожара на складе постельных принадлежностей в Турлатове

Рязанское МЧС поделилось кадрами мощного пожара на складе в Турлатове. Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Рязанской области.

Рязанское Управление МЧС опубликовало видео мощного пожара, который разгорелся днем 22 марта в поселке Турлатово под Рязанью. Кадры охваченного огнем склада постельных принадлежностей на улице Аэропортовской ведомство разместило в своем официальном Телеграм-канале.

Сообщение о ЧП в производственном помещении поступило диспетчерам в 10.07. По состоянию на 13.20 огонь удалось локализовать на площади 700 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекли 11 единиц техники и 35 человек личного состава.

Для координации сил и средств на место ЧП прибыл начальник областного МЧС Алексей Жуков. Работает и оперативная группа. По предварительной информации, в результате инцидента пострадавших нет.