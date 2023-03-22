В центре Рязани студент совершил вооруженное нападение на аптеку

В центре Рязани студент угрожал пневматическим пистолетом работнице аптеки.

В самом центре Рязани произошло вооруженное нападение на аптеку. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась работница аптеки, которая расположена на улице Циолковского. Она рассказала, что на аптеку напал с похожим на боевое пневматическим оружием мужчина, который потребовал выдать ему психотропные препараты, продающиеся по рецепту врача. При этом, злоумышленник угрожал пистолетом, а также разбил витрину. Аптекарша спряталась в подсобном помещении. Бандит скрылся с места происшествия, так и не получив желаемого.

Потерпевшая смогла запомнить внешность налетчика и автомобиль, на котором он передвигался, чем и поделилась с сотрудниками полиции.

Был объявлен оперативный план «Перехват» и передана ориентировка на розыск мужчины всем нарядам патрульно-постовой службы полиции, экипажам ДПС, а также нарядам вневедомственной охраны Росгвардии. Парень был задержан спустя 15 минут на въезде в Рыбное. Он передвигался на описанном в ориентировке автомобиле. У рязанца изъяли оружие.

По данным полиции, 24-летний житель Рыбного, обучающегося в одном из рязанских ВУЗов, находился в острой зависимости от психотропных препаратов. Когда он почувствовал «ломку», студент ушел с занятий, чтобы ограбить аптеку. Разбив витрину, тот поранил руку и, увидев кровь, испугался и убежал.

Против рыбновца возбудили уголовное дело по части второй статьи 162 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.