Для выявления подложных номеров машин в Рязани организовали масштабный рейд ГИБДД

22 марта в Рязанской области пройдут рейды по выявлению подложных номеров. Фото: Павел КЛОКОВ

22 марта инспекторы рязанской ГИБДД вышли в очередной рейд, чтобы пресечь нарушения правил дорожного движения, сообщает УМВД России по Рязанской области.

На этот раз под особое внимание сотрудников попадут водители, которые используют на машинах подложные номера. Кроме того, попадут под санкции и автолюбители, машины которых не зарегистрированы в установленном порядке.

«В случае выявления правонарушений водителей привлекут к строгой административной ответственности», - предупреждает полиция.

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