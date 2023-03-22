«Что наделали со светофором?» Рязанцы возмущены новой организацией движения на пересечении улиц Интернациональной и Бирюзова

Рязанцы возмущены новой работой светофора в микрорайоне Канищево. Фото: ryazan.camera.

Не успела полноценно заработать новая схема движения на пересечении улиц Интернациональной и Бирюзова в микрорайоне Канищево, как у рязанских водителей появилась масса вопросов. Посты, полные недовольства, в среду, 22 марта, массово размещаются в рязанских пабликах в соцсетях.

Люди возмущены некорректной, по их мнению, работой светофора, которая стала причиной больших автомобильных пробок не только в час пик.

- Поменяли знак на Интернациональной, и появились вопросы...Правильно ли настроен светофор? Почему время его работы стало 20 секунд (при повороте налево на северную окружную), а дополнительный направо теперь горит реже раза в три при повороте направо на Интернациональную, - пишет пользователь в группе Rzn life.

- Что наделали со светофором на перекрестке Бирюзова и Интернациональной? Пробка в 10 утра по «северке» в сторону Канищева от заправки! Вчера вечером – от карьера! – возмущается рязанка в паблике «Подслушано у водителей Рязани».

Горожане отмечают, что изменения работы регулировщика не пошли на пользу, ведь теперь он пропускает автомобильный поток в обе стороны лишь несколько секунд. Усугубляет ситуацию и дополнительное время, выделенное на выезд машин из расположенных рядом гаражных кооперативов. Водители просят либо вернуть светофор в прежний режим работы, либо отрегулировать его в соответствии с автомобильным потоком.