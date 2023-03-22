Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 марта 2023 8:18

Пожарные борются с огнем на складе постельных принадлежностей в Турлатове

Площадь пожара составила 600 квадратных метров
Источник:kp.ru
Пожарные борются с огнем на складе постельных принадлежностей в Рязанском районе. Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

Пожарные борются с огнем на складе постельных принадлежностей в Рязанском районе. Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

В Рязанском районе Рязанской области пожарные борются с огнем, вспыхнувшем на одном из складов предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о крупном пожаре площадью 600 метров квадратных поступило в 10:07. Горит склад постельных принадлежностей в Турлатове на улице Аэропортовской. Подразделения выехали по второму номеру сложности.

В тушении огня задействованы 35 человек личного состава и десять единиц техники.

По предварительной информации ведомства, пострадавшие отсутствуют.