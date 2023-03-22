Пожарные борются с огнем на складе постельных принадлежностей в Турлатове

Пожарные борются с огнем на складе постельных принадлежностей в Рязанском районе. Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

В Рязанском районе Рязанской области пожарные борются с огнем, вспыхнувшем на одном из складов предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о крупном пожаре площадью 600 метров квадратных поступило в 10:07. Горит склад постельных принадлежностей в Турлатове на улице Аэропортовской. Подразделения выехали по второму номеру сложности.

В тушении огня задействованы 35 человек личного состава и десять единиц техники.

По предварительной информации ведомства, пострадавшие отсутствуют.