Автобус «Рязань-Коростово» из-за половодья начал ходить под Солотчинским мостом

Схема движения, составленная администрацией Рязанского района.

С 21 марта, как сообщалось ранее, под Рязанью перекрыли участок дороги между селами Шумашь и Заокское. Из-за половодья проезжую часть подтопило, поэтому автобус №149 «Рязань - Коростово» начал ходить под Солотчинским мостом - утвержден его маршрут.

Так утверждено расписание автобуса №149, которое будет действовать на время перелива автодороги. Оно опубликовано администрацией Рязанского района. Будет пять рейсов в день.