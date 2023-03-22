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НовостиОбщество22 марта 2023 8:07

Автобус «Рязань-Коростово» из-за половодья начал ходить под Солотчинским мостом

Утверждено его расписание на то время, пока перекрыта дорога возле Шумаши
Источник:kp.ru
Схема движения, составленная администрацией Рязанского района.

Схема движения, составленная администрацией Рязанского района.

С 21 марта, как сообщалось ранее, под Рязанью перекрыли участок дороги между селами Шумашь и Заокское. Из-за половодья проезжую часть подтопило, поэтому автобус №149 «Рязань - Коростово» начал ходить под Солотчинским мостом - утвержден его маршрут.

Так утверждено расписание автобуса №149, которое будет действовать на время перелива автодороги. Оно опубликовано администрацией Рязанского района. Будет пять рейсов в день.

Расписание автобуса №149.

Расписание автобуса №149.