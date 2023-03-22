Суд обязал военкомат отозвать со службы рязанца, мобилизованного с бронью

В Рязанской области суд обязал военкомат отменить решение о мобилизации мужчины с бронью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рязанский гарнизонный военный суд признал незаконным решение призывной комиссии военкомата Рыбновского района о мобилизации 34-летнего рязанца с бронью.

Суд обязал комиссию отменить незаконное решение в связи с отсрочкой на 12 месяцев. Кроме того, по решению суда военкомат отозвал мужчину со службы.

«Мы довольны итогом. Мой клиент отправился домой и вернулся на работу», – цитирует адвоката Анастасию Носову «Московский комсомолец».

20 марта 2023 года вышел приказ министерства здравоохранения Рязанской области о медосмотре рязанцев 1996-2005 годов рождения для военной службы (читать подробнее).

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