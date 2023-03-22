Новую школу в Касимове построят за 1,2 млрд рублей

Новую школу на 960 мест в Касимове построят за 1,2 млрд рублей. Она появится на участке с кадастровым номером 62:26:0011004:3523.

Объявлена закупка на строительство школы в городе Касимове Рязанской области стоимостью 1 млрд 205 млн рублей. Образовательное учреждение будет рассчитано на 960 мест. Расположится оно на участке с кадастровым номером 62:26:0011004:3523 - в границах улиц Гагарина, Стадионной и Горького.

Исходя из задания заказчика, проектировщик должен был опираться на типовую проектную документацию школы на 960 мест, построенной в Белгороде. В пояснительной записке сказано, что здание будет состоять из трех блоков переменной этажности (3-4 этажа) и соединенного с ними теплым переходом двухэтажного спортивно-оздоровительного блока.

В смету также входит благоустройство территории с созданием спортивных площадок (для баскетбола, волейбола, футбола, воркаута), беговой дорожки, полосы препятствий, а также с установкой детских игровых комплексов.

Строительно-монтажные работы будущему подрядчику надлежит завершить не позднее 1 ноября 2024 года.