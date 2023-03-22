Барсуки проснулись и покинули норы раньше времени в Рязанской области

Раньше времени под Рязанью вышли из спячки барсуки. Фото: с фотоловушки Окского государственного природного заповедника.

Из-за половодья раньше времени в Рязанской области проснулись барсуки. Об этом рассказали 22 марта в сообществе «Окский государственный природный заповедник» в социальной сети ВКонтакте.

Животных разбудила талая вода, которая нагрянула в их дома во время первого серьезного потепления 12 марта. Барсукам пришлось покинуть свои норы и отправиться добывать еду. Однако найти жуков, червей и моллюсков не так уж и просто до появления больших проталин. Проснувшимся придется жить за счет накопленных еще осенью жировых запасов.

- Проваливаясь в мокрый снег короткими ножками, барсуки по ночам отправляются осматривать свои участки обитания, и их следы стали попадаться уже довольно далеко от нор, - говорится в посте.