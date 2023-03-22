Уже летом на Первомайском проспекте в Рязани начнется капремонт теплосетей

Летом 2023 года на Первомайском проспекте в Рязани будут проводить капремонт теплосети. Фото: администрация Рязани.

Летом 2023 года на Первомайском проспекте в Рязани начнут капитальный ремонт тепловых сетей, сообщает городская администрация. Ее глава Елена Сорокина подчеркнула на заседании по дорожному хозяйству, что необходимо синхронизировать работы по ремонту дорожного покрытия и коммуникаций.

«В настоящее время разрабатывается проект схемы организации дорожного движения совместно с управлением транспорта и ГИБДД», - говорится в сообщении.

Три года назад власти уже ремонтировали тепловые сети на Первомайском проспекте. Начался ремонт 25 июля, а завершился в конце августа (читать подробнее).

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