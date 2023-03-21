«Лечение онкологии выходит на качественно новый уровень». Уникальное оборудование установили в рязанском онкоцентре

В новом онкоцентре в Рязани установлено уникальное оборудование.

В новом онкологическом центре установили уникальное оборудование. Речь идет о двух стационарных диагностических рентгеновских комплексах, которые предназначены для рентгенографии органов грудной клетки, брюшной полости, костной системы, придаточных пазух носа, черепа и других органов. Об этом сообщил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

Уникальное оборудование установили в рязанском онкологическом центре.

Кроме того, в онкоцентре появились две цифровые маммографические установки, одна из которых способна проводить контрастную спектральную маммографию для уточняющей диагностики ранее выявленной патологии молочных желез, а также магнитно-резонансные томографы и компьютерные томографы с широкими диагностическими опциями.

«Нет ничего более ценного в лечении рака, чем ранняя диагностика и персонализация лечения, которые никогда не казались более возможными, чем сейчас. Лечение онкологии выходит на качественно новый уровень», - заверил чиновник.

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