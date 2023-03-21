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НовостиОбщество21 марта 2023 16:32

10 осужденных задержали в Рязанской области во время масштабного рейда силовиков

В Рязанской области во время рейда задержали 10 осужденных
Источник:kp.ru
В Рязанской области во время рейда задержали десять осужденных.

В Рязанской области во время рейда задержали десять осужденных.

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» полицейские и сотрудники рязанского УФСИН задержали десять осужденных. Из них восемь человек находились в федеральном розыске, а двоих осужденных числились за УФСИН других регионов.

Во время масштабного рейда правоохранительные органы проверили более сорока адресов.

20 марта в Рязани прошли масштабные рейды представителей силовых структур – УМВД и УФСБ, а также сотрудников автодорожного надзора. Вот кого они задержали (читать подробнее с фото).

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