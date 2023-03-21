Экс-чиновника касимовской администрации осудили за мошенничество

Суд огласил приговор бывшему сотруднику администрации Касимовского района.

Чиновнику администрации Касимовского района вынесли приговор за мошенничество, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Как установили следствие и суд, сотрудник администрации в 2020 году от имени своего брата арендовал, а потом мошенническим путем присвоил себе земельный участок, который находился в собственности государства. Рыночная стоимость земли составляла более 100 тысяч рублей, но чиновник выкупил его всего за 1 054 рубля 11 копеек.

Брат о махинациях родственника ничего не знал, уверяют в СК.

Суд, изучив материалы дела, назначил теперь уже бывшему сотруднику администрации наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Кроме того, осужденный должен будет заплатить штраф. Сумму штрафа в Следственном комитете решили не называть.

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