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НовостиОбщество21 марта 2023 14:45

Срочно нуждаются в ремонте 89 дорожных участков в Рязани, подсчитали чиновники

Также власти планируют обследовать 173 участка, которые находятся на гарантии
Источник:kp.ru
Аварийную ямочность и колейность, по подсчетам чиновников, требуется устранить на 89 дорожных участках в Рязани.

Аварийную ямочность и колейность, по подсчетам чиновников, требуется устранить на 89 дорожных участках в Рязани.

По данным администрации Рязани, в городе срочно нуждаются в ремонте 89 участков дорог. На них требуется устранить аварийную ямочность и колейность, сообщает пресс-служба мэрии по итогам совещания 21 марта.

«Работы проводятся силами ДБГ (Дирекции благоустройства города) и подрядных организаций. При благоприятных погодных условиях в апреле ДБГ запустит асфальтобетонный завод и работы продолжат горячей асфальтобетонной смесью», - заявили чиновники.

Также на наличие недостатков планируется обследовать 173 участка дорожной сети, которые находятся на гарантии.