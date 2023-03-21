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НовостиОбщество21 марта 2023 14:24

На перекрестке улиц Интернациональной и Бирюзова в Рязани изменилась схема движения

Там начал действовать другой знак, указывающий направления движения по полосам
Источник:kp.ru
С 21 марта на перекрестке улиц Интернациональной и Бирюзова в Рязани изменилась схема движения транспорта. Фото: ryazan.camera

С 21 марта на перекрестке улиц Интернациональной и Бирюзова в Рязани изменилась схема движения транспорта. Фото: ryazan.camera

С 21 марта в Рязани изменилась схема движения транспорта на оживленном перекрестке в микрорайоне Канищево. Новый дорожный знак, указывающий направления движения по полосам, начал действовать на пересечении улиц Интернациональной и Бирюзова.

При движении по Интернациональной в сторону Бирюзова налево (к Северной окружной дороге) теперь можно поворачивать с обеих полос, а поехать прямо (к гаражам) — только с правой полосы. Соответственно, дополнительной секции на светофоре теперь нет.

Изменения ранее анонсировала администрация Рязани.