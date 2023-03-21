На Солотчинском шоссе задержали разыскиваемую федералами воровку из Краснодарского края. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

Во вторник, 21 марта, рязанская полиция задержала женщину, которая была объявлена в федеральный розыск за серию краж. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Около 11:00 в полицию обратились жильцы дома на Солотчинском шоссе, сообщив, что их соседи очень шумят. Когда на место прибыли полицейские, выяснилось, что одна из арендаторов «шумной» квартиры - 49-летняя женщина, которую разыскивают в Краснодарском крае.

Против нее возбудили уголовные дела по части второй и части третьей статьи 158 УК РФ. Злоумышленница пыталась скрыться от полиции.

Женщину передали инициаторам розыска.