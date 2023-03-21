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НовостиПроисшествия21 марта 2023 11:27

Минтранс объявил о перекрытии дороги Шумашь - Заокское 21 марта

Движение по участку будет запрещено с 15:00
Источник:kp.ru
В 2023 дорогу на Заокское перелило почти на месяц раньше, чем в 2022-м. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

В 2023 дорогу на Заокское перелило почти на месяц раньше, чем в 2022-м. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.

Движение транспорта по подтопленному участку дороги Шумашь — Заокское — Коростово под Рязанью будет запрещено с 15:00 21 марта. Об этом заявили в региональном минтрансе.

«Имеется объездная дорога, жизнеобеспечение населения не нарушено», - отмечает представитель министерства.

Ранее о переливе воды через дорогу в пойме реки Оки сообщало ГУ МЧС по Рязанской области. Интересно, что в 2022 году, участок перекрыли из-за паводка 13 апреля.