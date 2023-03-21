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НовостиОбщество21 марта 2023 10:55

Превышение ПДК сероводорода в воздухе выявили в Рязани 20 марта

Проба отобрана вечером понедельника на улице Интернациональной
Источник:kp.ru
Если верить минприроды, их передвижные экологические лаборатории превышений ПДК загрязняющих веществ не выявляют.

Если верить минприроды, их передвижные экологические лаборатории превышений ПДК загрязняющих веществ не выявляют.

20 марта на стационарном посту наблюдения за атмосферным воздухом в Рязани выявили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Пост расположен на улице Интернациональной в микрорайоне Канищево.

Как сообщает областное минприродопользования, проба была сделана в 18:40. Содержание сероводорода в ней превысило ПДК в 1,5344 раза.

«Результаты замеров в оперативном порядке направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию города Рязани», - заявили в министерстве.

Остальные замеры в период с 17 по 20 марта, если верить властям, нарушений не выявили. Это касается и передвижных экологических лабораторий. Один из выездов был в понедельник в деревню Турлатово, где лаборатория дежурила с 9:40 до 13:40.

Местные жители жаловались на ужасный запах выбросов предприятий с 20 февраля по 3 марта и на ухудшение самочувствия из-за загрязненного воздуха.

«Дома все пропахло химией! Мы живем, засыпаем, просыпаемся под запах нефтепродуктов и сероводорода!», - писали люди.