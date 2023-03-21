Превышение ПДК сероводорода в воздухе выявили в Рязани 20 марта

Если верить минприроды, их передвижные экологические лаборатории превышений ПДК загрязняющих веществ не выявляют.

20 марта на стационарном посту наблюдения за атмосферным воздухом в Рязани выявили превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Пост расположен на улице Интернациональной в микрорайоне Канищево.

Как сообщает областное минприродопользования, проба была сделана в 18:40. Содержание сероводорода в ней превысило ПДК в 1,5344 раза.

«Результаты замеров в оперативном порядке направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию города Рязани», - заявили в министерстве.

Остальные замеры в период с 17 по 20 марта, если верить властям, нарушений не выявили. Это касается и передвижных экологических лабораторий. Один из выездов был в понедельник в деревню Турлатово, где лаборатория дежурила с 9:40 до 13:40.

Местные жители жаловались на ужасный запах выбросов предприятий с 20 февраля по 3 марта и на ухудшение самочувствия из-за загрязненного воздуха.

«Дома все пропахло химией! Мы живем, засыпаем, просыпаемся под запах нефтепродуктов и сероводорода!», - писали люди.