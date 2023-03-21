Житель Пронского района похвастался найденным обрезом в лесу и попался в руки полиции.

Жителю Пронского района грозит до пяти лет лишения свободы из-за хвастовства. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

До сотрудников полиции дошли слухи о том, что 29-летний рязанец незаконно хранит в сарае обрез охотничьего ружья. Оружие было спрятано между досок в надворной пристройке.

Несколько лет назад молодой мужчина случайно нашел оружие в лесу и оставил его себе. Однажды рязанец похвастал, что у него теперь имеется отличный обрез, и теперь против злоумышленника возбудили уголовное дело по части первой статьи 222 УК РФ.