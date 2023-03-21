300 рязанцев. Столько человек обратились за правовой помощью в МСЦ

Около трехсот человек обратились в юридическое бюро Многофункционального семейного центра.

Около трехсот человек обратились в юридическое бюро Многофункционального семейного центра за правовой помощью, сообщает минсоцзащиты. Из них более 100 вопросов касались помощи семьям участников СВО. Чиновники заверили, что все вопросы находятся в стадии решения.

За помощью в МСЦ обращаются военные, инвалиды, ветераны боевых действий, беременные, а также члены многодетных и малообеспеченных семей.

Многофункциональный семейный центр открылся в Рязани 23 января. Расположен он на площадке Центра занятости населения по адресу: улица Электрозаводская, 52).

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