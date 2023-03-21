Стартовала реконструкция проезда Шабулина в Рязани.

В Рязани началась реконструкция проезда Шабулина началась. Об этом сообщили в Рязаньавтодор.

На данный момент рабочие подготавливают к переносу подземные коммуникации, а также обустраивают строительный городок на участке.

Сообщается, что на место проведения ремонтных работ прибыли министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Супрун, гендиректор Рязаньавтодор Сергей Руденко и представитель субподрядной организации Михаил Кобелев. Они обсудили ход ремонта и перспективы его завершения.

- Сделаем работу качественно и в срок, - пообещали жителям.

Ранее сообщалось, что проезд собираются полностью реконструировать - от улицы Бирюзова до Московского шоссе.