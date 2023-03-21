Вычислили… по дровам. Лесорубу из Шацкого района грозит штраф до 500 тысяч рублей за самовольно срубленные березы

В Шацком районе местный житель самовольно нарубил 13,8 кубометров древесины. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Житель Шацкого района заработал серьезные проблемы с законом из-за дров. Предприимчивый селянин самовольно срубил несколько берез и решил заработать немного денег на продаже древесины в качестве топлива – тут-то его и вычислили полицейские, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

36-летнего лесоруба полицейские обнаружили по подозрительному объявлению в интернете – продавец предлагал потенциальным покупателям приобрести дрова. Проверка показала, что житель села Старочернеево не оформлял разрешение на рубку деревьев. Шацкая полиция обратилась за помощью в областное УМВД. Совместно стражи правопорядка выяснили, что от рук мужчины пострадал лесной фонд, находящийся в собственности государства, вырубка которого запрещена.

Также полицейские обнаружили и незаконную делянку, где трудился лесоруб и где даже еще остались срубленные деревья. Было решено организовать засаду, которая в скором времени дала результаты – злоумышленника задержали с поличным. В общей сложности ему удалось нарубить 13,8 кубометров древесины березы.

В отношении продавца незаконных дров возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК России. Теперь ему грозит до семи лет колонии с внушительным штрафом от 300 до 500 тысяч рублей.