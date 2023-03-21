В 2023 году благоустроят более 25 общественных пространств Рязани.
Фото: Елена ЦЫГАНКОВА
В 2023 году благоустроят более 25 объектов в Рязани. Об этом стало известно на заседании муниципальной общественной комиссии программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
В план благоустройства вошли:
- Лесопарк;
- Лыбедский бульвар - от цирка до стадиона «Спартак»;
- площадь Победы с пешеходной зоной Малого шоссе;
- Черезовские пруды;
- Нижний городской парк;
- сквер на набережной у памятника Есенину;
- зеленая зона в поселке Солотча и др.
В ходе заседания было предложено благоустроить и Гвардейский сквер. В частности, установить на месте информационные стенды, которые рассказывали бы об истории 137-го гвардейского парашютно-десантного полка, рязанского военного автомобильного училища и самого сквера. Помимо этого, обустроить площадку для выгула собак и площадки для уличных тренировок.