В 2023 году благоустроят более 25 общественных пространств Рязани. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

В 2023 году благоустроят более 25 объектов в Рязани. Об этом стало известно на заседании муниципальной общественной комиссии программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В план благоустройства вошли:

- Лесопарк;

- Лыбедский бульвар - от цирка до стадиона «Спартак»;

- площадь Победы с пешеходной зоной Малого шоссе;

- Черезовские пруды;

- Нижний городской парк;

- сквер на набережной у памятника Есенину;

- зеленая зона в поселке Солотча и др.

В ходе заседания было предложено благоустроить и Гвардейский сквер. В частности, установить на месте информационные стенды, которые рассказывали бы об истории 137-го гвардейского парашютно-десантного полка, рязанского военного автомобильного училища и самого сквера. Помимо этого, обустроить площадку для выгула собак и площадки для уличных тренировок.