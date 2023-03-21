Самые высокооплачиваемые вакансии в Рязани на март 2023 года. В цене монтажники и сварщики

Названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в Рязани. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Определился список самых высокооплачиваемых вакансий в Рязани на март 2023 года. Согласно исследованию SuperJob, большего всего в Рязани на данный момент готовы платить монтажнику с опытом работы от трех лет. Кроме того, у него должны быть навыки работы с конструкторской и технологической документацией.

Если по итогам собеседования монтажник подойдет работодателю, то ему обещают ежемесячно выплачивать 75 тысяч рублей.

Электросварщику ручной сварки можно рассчитывать на зарплату от 70 тысяч рублей. По факту, он может зарабатывать даже больше монтажника. Правда, разряд у него должен быть не ниже пятого и шестого, а также опят работы от трех лет.

Еще одному специалисту готовы платить 70 тысяч рублей в месяц. Речь идет об инженере-электрике с высшим профильным образованием, опытом работы, водительскими правами категории «В».

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