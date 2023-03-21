Перелило дорогу Рязань – Заокское – Коростово у села Шумашь

Затопило дорогу у села Шумашь под Рязанью.

21 марта перелило автодорогу Рязань – Заокское – Коростово у села Шумашь, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области. Как отметили в ведомстве, имеется объездной путь.

По состоянию на 20 марта 16:00 за сутки уровень воды в Оке в черте Рязани повысился на 56 см и составляет 178 см выше нулевой отметки гидрологического поста (читать подробнее).

В МЧС напоминают, что участникам или свидетелям трагедии для вызова пожарных и спасателей необходимо звонить по телефонам – 101 и 112.

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