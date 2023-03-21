Новое здание кафе «Снежинка» в центре Рязани построили и готовят к сдаче

В центре Рязани появилось новое здание кафе «Снежинка».

Завершается строительство нового здания кафе «Снежинка» в центре Рязани. По состоянию на 21 марта рабочие находятся в завершающей стадии по укладке крыши, но еще много отделочных работ, в том числе во внутренних помещениях.

Кафе «Снежинка» в Рязани находится на финальной стадии возведения здания.

В начале марта собственник «Снежинки» представил проект благоустройства территории рядом с будущим заведением общепита.

Новое здание кафе «Снежинка», расположенного на улице Ленина, будет в классическом архитектурном стиле. По цветовому решению здание будет перекликаться с объектом культурного наследия – корпусом политехнического института.

В Рязани возвели новое здание кафе «Снежинка».

Соседствующее с политехом кафе снесли летом 2022 года.

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