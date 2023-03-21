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НовостиПроисшествия21 марта 2023 7:08

Дети бросали лед на машины с надземного перехода на Московском шоссе в Рязани

Неизвестные дети развлекались, скидывая с высоты лед на проезжающие автомобили
Источник:kp.ru
Дети бросали лед на машины с надземного перехода на Московском шоссе в Рязани.

Дети бросали лед на машины с надземного перехода на Московском шоссе в Рязани.

В Рязани дети скинули кусок льда на автомобили из открытого окна надземного пешеходного перехода, который находится у автовокзала «Центральный». Видео опубликовали очевидцы в паблике «Подслушано у Водителей Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел рядом с ТРЦ «Премьер» на Московском шоссе вечером 20 марта. На кадрах видно, как дети вот-вот готовы скинуть ледяную глыбу.

- Будьте осторожны! Вот так развлекаются детишки. Кинули кусок льда с окна перехода, - предупредил очевидец.

В комментариях под постом рязанец рассказал, как однажды несовершеннолетние кинули пивную банку на его автомобиль.