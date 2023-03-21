МЧС предупредило о туманах в Рязанской области 21 марта

МЧС предупредило о туманах в Рязанской области видимостью 200-500 метров.

ГУ МЧС по Рязанской области выпустило метеопредупреждение в связи с туманами. Погодное явление будет наблюдаться местами по региону до конца дня 21 марта. Таковы данные Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«До конца дня 21 марта на территории Рязанской области местами сохранятся туманы с видимостью 200-500 метров», - говорится в тексте метеопредупреждение.

Ранее в прогнозе на вторник о тумане не сообщалось. Температуру днем 21-го числа метеорологи ожидали в пределах +3...+8 градусов.