В самом центре Рязани закрыли подпольное казино

В самом центре Рязани закрыли подпольный игорный клуб.

Против шести рязанцев возбудили уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Рязанской области 20 марта.

По информации следствия, с июня 2020 года по ноябрь предыдущего года в нежилом помещении цокольного этажа одного из рязанских зданий местные жители незаконно организовали и проводили азартные игры.

Фейсконтроль был особенно строгим - посторонним вход был запрещен. Вход специально оборудовали видеонаблюдением, а также дверью со специальным запорным устройством, которое обеспечивало доступ в помещение определенному кругу лиц.

Всего изъяли 15 единиц игрового оборудования.