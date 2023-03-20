В здании бывшего ресторана «Былина» в центре Рязани откроется фудхолл. Фото: гастроклуб «Энергия».

Ремонт в здании бывшего ресторана «Былина» на Лыбедском бульваре около Рязанского цирка близится к завершению. В ближайшее время здесь откроется новый фудхолл. Об этом сообщается на страничке гастроклуба «Энергия» в соцсети «ВКонтакте».

На месте легендарного ресторана организуют большое гастрономическое пространство. Организаторы анонсируют открытие двух больших ресторанов, 18 кафе и баров, а также большую детскую и lounge-зон. Кроме того, в здании планируют отвести место и для торгового пространства.

Также запланировано открытие нового сервиса по доставке еды.