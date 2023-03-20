Похоронили в Рязани механика-водителя Алексея Милащенко, погибшего в СВО

В Рязанской области простились с погибшим на СВО рядовым Алексеем Милащенко.

В Рязани похоронили бойца, погибшего во время боевых действий в ходе специальной военной операции (СВО). Речь идет о гвардии рядовом, механике-водителе Алексее Милащенко. Служил воин в в/ч 41450 (полк ВДВ в Рязани).

На церемонию прощания прибыли родные и близкие погибшего бойца, его друзья и знакомые, а также чиновники областного правительства, администрации города и представители общественных организаций.

Хоронили Алексея Милащенко со всеми воинскими почестями.

Несколькими днями ранее в Пронском районе простились с младшим сержантом Игорем Дмитриевым (читать подробнее).

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